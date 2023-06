Nach Krems-Abschied: Ex-ÖFB-Stürmer Maierhofer beendet Karriere

Er hat 19 Länderspiele für Österreich bestritten und dabei ein Tor erzielt. Nach insgesamt 23 Stationen in Österreich, Deutschland, England, der Slowakei und der Schweiz ist nun Schluss: Stefan Maierhofer beendet seine Karriere. Zuletzt war der 40-Jährige als Spielertrainer bei Ostligist Krems im Einsatz.

Nun strebt der Niederösterreicher nach einer Trainerkarriere. Nach seiner ersten Station auf der Trainerbank, wo er in 20 (zum Großteil) Kurzeinstätzen auch noch ein Tor erzielte, zieht es Maierhofer nun ins Burgenland. In der Akademie in Mattersburg wird der 2,02 Meter große ehemalige Sturmtank Talentemanager.