Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Everton-Fan durfte Elfer schießen

Mit einem Elfmetertor in einem Testspiel hat sich der englische Erstligist FC Everton bei seinem Fan Paul Stratton für dessen Einsatz um Hilfslieferungen in die Ukraine bedankt. Gegen den ukrainischen Rekordmeister Dynamo Kiew wurde Stratton von Trainer Frank Lampard am Freitagabend eingewechselt und durfte - bei offenkundig ausbleibender Reaktion des Torwarts - einen Strafstoß verwandeln.