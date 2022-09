Nach Heimdebakel: Familien-Auto von Porto-Trainer wurde attackiert

Nach der 0:4-Niederlage gegen Brügge in der Champions League haben Unbekannte das Auto der Familie von Portos Trainer Sérgio Conceição angegriffen. Wie der portugiesische Spitzenklub am Mittwoch mitteilte, wurde der Wagen am späten Dienstagabend beim Verlassen des Stadions attackiert. Man bedauere, dass das Auto nicht besser geschützt gewesen sei, hieß es weiter.