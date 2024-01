Nach dem Krebs-Schock: ÖFB-Star Lainer feierte sein Comeback

Weniger als ein halbes Jahr nach seiner Krebsdiagnose ist Stefan Lainer erstmals wieder in einem Testspiel für den deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf dem Feld gestanden. Der 31-jährige Salzburger war am Samstag beim 3:2 gegen den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles in der Startformation und bereitete den ersten Treffer mit einer Maßflanke auf Alassane Plea vor (17.). Lainer spielte die ersten 30 von insgesamt 120 Minuten.

➤ Mehr lesen: Vier Monate nach Schock-Diagnose: ÖFB-Star besiegte den Krebs