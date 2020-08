Nach dem CL-Sieg in Partylaune: Alaba feierte bis 6 Uhr Früh

Während die unterlegenen Stars von Paris Saint-Germain bereits kommenden Samstag in der französischen Liga gegen Lens antreten, sind die Bayern sportlich erst am 11. September wieder gefragt. Da wartet in der 1. Runde des DFB-Pokals der Fünftligist 1. FC Düren. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Gastspiel bei Schalke.

Schon zuvor geht es für David Alaba mit dem Nationalteam weiter. Am heutigen Dienstag beruft Franco Foda seinen Kader für die beiden Nations-League-Spiele in Oslo gegen Norwegen (4. September) und in Klagenfurt gegen Rumänien (7. September) ein. Ob Alaba dabei ist oder vom Teamchef noch eine Pause erhält, wird man sehen. Das Team rückt am kommenden Montag ein.