Jubel kopiert: Neymar & Co. nahmen "Revanche" an Haaland

Borussia Dortmund musste am Mittwochabend nicht nur das schmerzhafte Achtelfinal-Aus in der Champions League verkraften, sondern auch noch die Provokationen des Gegners ertragen. Nach seinem Treffer (28.) zum 1:0 ahmte Neymar die Jubel-Geste des Dortmunders Erling Haaland aus dem Hinspiel nach und setzte sich in Buddha-Pose auf den Rasen.

Im Anschluss an die Partie ließen sich fast alle PSG-Profis gemeinsam in entsprechender Haltung fotografieren. „Das gehört zum Geschäft, dass man sich revanchiert. Es sind Emotionen dabei“, kommentierte PSG-Außenverteidiger Thilo Kehrer. Der Deutsche legte auch verbal nach: „Als Ex-Schalker den Dortmundern einen auszuwischen, etwas Besseres gibt es nicht.“