Nach dem 4:0: "Man wird über die Hölle von Anfield reden"

"Das hat alles übertroffen"

The Sun strich hingegen die mannschaftlich starke Leistung der Liverpool-Elf hervor: "Es war alles einem Teamgeist zu verdanken, wie man ihn selten auf einem Fußballfeld sieht." The Daily Mirror gingen derweil fast schon die Superlative aus: "Sicherlich, wahrlich war das selbst in der unglaublichen und unmöglichen Europa-Geschichte Liverpools der großartigste Abend. Mit Sicherheit war das auch die großartigste Vorstellung in der gesamten Geschichte des Vereins. Sogar im Vergleich zu Istanbul, sogar gegen Rom. Das hat alles übertroffen. Jürgen Klopp hat das Unmögliche geschafft. Und das konnte nur in Anfield passieren. Nur mit dieser Menge, nur mit dieser Mannschaft konnte das passieren."

Gratulationen gab es auch von Gary Lineker, Ex-Nationalspieler Englands und TV-Experte.