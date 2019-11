Nach Blitzstart: Rapid mit Befreiungsschlag bei Altach

In Vorarlberg erinnerte man sich noch gut an das Hinspiel in Wien, das man 1:2 verloren hatte und von den Rapid-Fans als bessere Mannschaft verabschiedet wurde. „Das habe ich im Herz“, sagte Altachs Trainer Pastoor vor dem Spiel. "Aber vom Applaus kann man sich beim Bäcker kein Brot kaufen, mit Punkten schon", malte der Niederländer ein schönes Bild.

Aber seine Spieler wollten auch im Rückspiel kein Brot und schon gar keine Butter aufs eben diesem. Thurnwald ging Andersons schlechtem Pass nicht entgegen, Arase spitzelte dazwischen und wurde von Anderson im Strafraum gelegt. Schwab verwertete den Elfer sicher (11.). Nur eine Minute später vertändelte Maak den Ball gegen Knasmüllner, dessen Querpass verwertete Murg – 2:0 in der 12. Minute.