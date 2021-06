Nach 316 Spielen: Ried-Ikone Reifeltshammer beendete Karriere

Bundesligist SV Ried hat am Montag ohne eine prägende Figur der jüngeren Vereinsgeschichte die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Kapitän Thomas Reifeltshammer verabschiedete sich nach 316 Pflichtspielen im Ried-Trikot in die Fußballer-Pension. Der bald 33-Jährige ist seit 1994 beim Klub und wird es in anderer Funktion bleiben, er wird Geschäftsführer Rainer Wöllinger unterstützen und unter anderem das Tagesgeschäft im Trainingszentrum leiten.

"Ich hatte vor meiner Entscheidung schlaflose Nächte, sie ist mir sehr schwer gefallen. Aber das Angebot, das mir der Verein gemacht hat, war so interessant, dass es mir die Entscheidung für die Zukunft dann doch leicht gefallen ist", sagte Reifeltshammer. "Mein Ziel war es, den Verein noch einmal in die Bundesliga zurück zu führen und das habe ich geschafft."

Sieben Spieler neu dabei

Die Kaderplanung treiben die Oberösterreicher, die den Klassenerhalt unter Trainer Andreas Heraf in der abgelaufenen Saison letztlich frühzeitig geschafft hatten, indes weiter voran. Die Verträge mit Daniel Offenbacher und Michael Lercher wurden verlängert. Bernd Gschweidl und Kennedy Boateng dürften den Club indes verlassen. Sieben Spieler stießen schon neu dazu, am Montag trainierte mit dem als Ersatzgoalie vorgesehenen Christoph Haas (Admira) ein achter mit. Zudem testet Trainer Andreas Heraf die Brasilianer Valdir Henrique Barbosa Da Silva und Reinaldo Batista Caetano, die bei einer ihm bekannten Agentur unter Vertrag stehen.