Nach 14 Jahren: "Legende" Benzema verlässt Real Madrid

Nach 14 Jahren bei Real Madrid verlässt Stürmerstar Karim Benzema den spanischen Fußball-Rekordmeister. Am Dienstag solle es im Trainingszentrum der „Königlichen“ in Valdebebas im Nordosten von Madrid eine Abschiedsfeier für den 35 Jahre alten Franzosen geben, teilte der Verein am Sonntag mit. „Real Madrid möchte dem Mann, der schon jetzt eine unserer größten Legenden ist, seine ganze Dankbarkeit und Zuneigung zeigen“, hieß es.