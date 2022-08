Nach 0:9-Debakel: Bournemouth wirft den Trainer raus

Parker hatte sein Amt im Sommer 2021 angetreten und den Verein in die Premier League geführt. „Unser Aufstieg zurück in die Premier League in der vergangenen Saison unter seiner Amtszeit wird uns immer als eine der erfolgreichsten Saisons unserer Geschichte in Erinnerung bleiben“, erklärte Club-Mitbesitzer Maxim Demin.

Nach vier Spieltagen ist Bournemouth mit drei Punkten Tabellen-17..