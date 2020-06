Mr. Portugal träumt vom großen Coup

Man darf sich aber nicht vorstellen, wo die Mannschaft stehen würde, wenn er, der große Real-Madrid-Star nicht gegenwärtig wäre. In der aktuellen EM-Schützenliste hält er wie Mario Gomez und der bereits ausgeschiedene Kroate Mario Mandzukic bei drei Toren, in der ewigen Bestenliste aller Europameisterschaften traf der 27-Jährige bereits sechs Mal, besser als er sind nur der Franzose Michel Platini (9) und der Engländer Alan Shearer (7).



Ronaldo ragt aus einem ohnehin starken Ensemble heraus. Ein starkes Ensemble, das seit Donnerstag die meisten Halbfinal-Teilnahmen bei Europameisterschaften seit dem Jahr 2000 geholt hat, Ronaldo ist seit 2004 dabei. Die portugiesische Zeitung Record jubelnd: " Ronaldo ist der beste der Welt!" Und Publico jubelt: "Die Überlebensstrategie Tschechiens hat nur bis zur 20. Minute ausgereicht. Bis Cristiano Ronaldo beschloss, dass es Zeit war, dass Portugal wieder ins Halbfinale einzieht."



Auch eine Legende war am Donnerstag Zuschauer in Warschau. Und sie hatte am Ende Tränen in den Augen. "Die Spieler wurde von Teilen der Medien verfolgt und schlagen nun zurück. Bis zum Titel fehlen nur zwei Spiele, wir sind fast da", sagte Eusebio, der 1966 zum besten Spieler der WM in England gekürt wurde.