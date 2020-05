Mourinho & Klopp: Trainer-Stars im Fokus

Chelsea, Sieger der Königsklasse im Jahr 2012, blamierte sich daheim mit dem 1:2 gegen Basel bis auf die Knochen. Und das just bei der Rückkehr von José Mourinho auf die Bank von Chelsea in der Champions League.

So zerknirscht wie am Mittwochabend gibt sich José Mourinho selten, der Startrainer nahm die Schuld für die Blamage auf sich. „Ich bin verantwortlich“, stellte der Portugiese klar. Seine Spieler bekamen freilich auch ihr Fett weg: „Ich denke, die Mannschaft ist wahrscheinlich keine mit genug Reife und Persönlichkeit, um in einem Spiel schwierige Situationen zu überstehen“, erklärte der frühere Real-Madrid-Coach.