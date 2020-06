Moniz nicht mehr Salzburg-Trainer

Zu den Gründen für seinen überraschenden Schritt gab Moniz nur ein kurzes Statement ab. Es seien "berufliche Gründe" gewesen, die ihn dazu bewegt hätten, erklärte der 47-jährige. Auch von der Salzburger Geschäftsführung gab es nur eine schriftliche Stellungnahme, in der der Rücktritt von Moniz "mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen wird".



Der Niederländer war in Salzburg ziemlich genau 14 Monate Cheftrainer. Zu Red Bull war er im Sommer 2010 als Individualtrainer gekommen. Nach der Beurlaubung von Cheftrainer Huub Stevens im April 2011 war er in die erste Trainerreihe aufgestiegen.



Unumstritten war Moniz klub- und mannschaftsintern nie. Immer wieder kamen Dinge an die Öffentlichkeit, die zumindest darauf schließen ließen, dass das Verhältnis zwischen Trainer und einem Großteil der Mannschaft nicht das beste sei. Die doch eigenwillige Trainingsmethodik eines der renommiertesten Individualtrainer der Welt war außerdem immer wieder ein internes Diskussionsthema.



Doch nachdem sich im Frühjahr in der Bundesliga und im Cup der Erfolg eingestellt hatte und Salzburg zum ersten Mal in der Klubgeschichte das Double gewinnen hatte können, war eigentlich klar, dass Salzburg auch in der kommenden Saison von Moniz betreut werden wird. Bis Dienstagnachmittag.