Moniz: "Meisterjahr war für mich die Hölle"

Moniz ist nicht der erste Salzburger Trainer, der massive Probleme mit dem Leiter des Leistungszentrums Thalgau, Bernd Pansold, hatte. Schon Giovanni Trapattoni, der von 2006 bis 2008 in Salzburg Trainer war, wollte mit dem umstrittenen deutschen Leistungsdiagnostiker nicht zusammenarbeiten. Die italienische Trainerlegende soll die schriftlichen Ergebnisse der Leistungstests einfach ungelesen abgelegt haben.



Dass Trapattoni solche Tests für eine komplexe Sportart wie Fußball prinzipiell als völlig irrelevant hielt, erklärte er während seiner Zeit in Salzburg auch mehrmals gegenüber dem KURIER. Der irische Teamchef vertraut in Fitnessfragen nur der Arbeit und Meinung von Konditionstrainer Fausto Rossi, mit dem er nicht nur in Salzburg, sondern schon seit 1997 und bis heute zusammenarbeitet.

Auch Moniz soll intern Kritik an den Leistungstests in Thalgau geübt haben. Doch im Gegensatz zu Trapattoni, der es sich leisten konnte, die Zusammenarbeit mit Pansold einfach einzustellen, dürfte der Niederländer bei Mateschitz ein nicht so hohes Standing wie der Italiener gehabt haben.