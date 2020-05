Moniz: "Ich bin der Chef, ich entscheide"

In Salzburg ergreift man nach vier Bundesliga-Spielen in Serie ohne Sieg derzeit wirklich jeden Strohhalm. "Das war das bisher wichtigste Spiel der Saison, weil wir mental zurückgekommen sind", meinte Trainer Ricardo Moniz zwei Tage nach dem mühsamen 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger LASK im Cup-Achtelfinale.



Einen Erfolg benötigt der Titelfavorit auch am Samstag gegen Ried (16 Uhr, live Sky Austria). Der Kontakt zu Spitzenreiter Admira ist abgerissen. Bei einer weiteren Pleite droht der Rückfall ins Niemandsland der Tabelle.