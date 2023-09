Gladbach will Vertrag mit erkranktem Lainer verlängern

Borussia Mönchengladbach will den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit Stefan Lainer laut Angaben der Bild-Zeitung (Online-Ausgabe) verlängern. Der an Lymphknotenkrebs erkrankte 31-Jährige soll demnach für zumindest ein weiteres Jahr beim deutschen Bundesligisten bleiben. Sportchef Roland Virkus sagte: "Stefan soll erst einmal in Ruhe die Therapie machen. Dann werden wir mit ihm sicher gemeinsam eine Lösung finden."

