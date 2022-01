Möglicher Haaland-Transfer auf Eis gelegt

Das Tauziehen rund um Erling Haaland wird aktuell unterbrochen. Der Grund ist der Gesundheitszustand von dessen Manager Mino Raiola. Der musste sich am 12. Jänner im Hospital San Raffaele in mailand einer Operation unterziehen. Das Spital ist spezialisiert auf Krebserkrankungen.

Eine Woche danach musste er noch einmal das Krankenhaus aufsuchen, derzeit befindet er sich in seinem Haus. Über seinen genauen Gesundheitszustand, so die spanische Tageszeitung AS, ist nichts bekannt.