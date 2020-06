Mittelstürmer haben ausgedient

Fix ist, dass klassische Mittelstürmer, die ohne aktive Teilnahme am Spielaufbau im Strafraum des Gegners lauern, alt ausschauen. Auch in Österreich, wie die Fälle Salihi bei Rapid und Linz bei der Austria gezeigt haben. Da im modernen Fußball entscheidend ist, so oft wie möglich Überzahl-Situationen zu schaffen, werden flexible Spieler forciert. Rapid-Trainer Schöttel stellte letzte Saison in acht Spielen den gelernten Mittelfeldspieler Guido Burgstaller als Mittelstürmer auf. Kein einziges wurde verloren, es gab aber auch vier 0:0.

International verstärkt gesucht werden Stürmer, die torgefährlich sind und gleichzeitig für das eigene wie auch gegen das Team des Gegners effektiv arbeiten. Eine seltene Spezies, Wayne Rooney gehört dazu.

In Österreich war Nikica Jelavic der letzte, der diese Anforderungen erfüllen konnte. Er ist vor zwei Jahren gegangen, um international Karriere zu machen. In Hütteldorf wird noch immer versucht, das hinterlassene Loch zu füllen.