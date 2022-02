Mit Waffe aufs Spielfeld gelaufen: Bewährungsstrafe für PAOK-Besitzer

Der Besitzer des Fußballklubs PAOK Saloniki, der griechisch-russische Oligarch Iwan Savvidis, ist am Donnerstag in Griechenland zu 25 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Savvidis war im März 2018 während eines Spiels zwischen PAOK und AEK Athen aus Protest gegen eine Abseitsentscheidung aufs Feld gestürmt. Am Gürtel trug er gut sichtbar einen Revolver. Die Bilder gingen um die Welt, ein Gericht in Thessaloniki ließ die Waffe laut Medienberichten nun gelten.