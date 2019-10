Mit 83 Jahren: Dickie Borthwick sucht einen neuen Verein

Doch in der Gegend, in der Borthwick wohnt, gibt es derzeit nur noch eine Seniorenmannschaft. Und dort fühlt sich Borthwick fehl am Platz: "Bei denen geht es wirklich zur Sache. Die Spieler sind 35 oder 40 Jahre alt. Das sind doch keine Senioren!"

Erfahrung aus 1.600 Spielen

Der pensionierte Techniker aus Weymouth im Süden von England gilt als der älteste Fußballer auf der Insel. Für ihn spricht vor allem die Erfahrung von 1.600 Spielen in seiner 72 Jahre andauernden Karriere. Mehr als 400 Tore soll er in den sieben Jahrzehnten geschossen haben.

Derzeit hält sich Borthwick in seinem Garten fit. "Dort ist eine Ziegelwand und ich trainiere, indem ich ein paar Schüsse gegen diese Wand donnere. So bleiben meine Beine beweglich."