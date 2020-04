Millionen-Rechtsstreit? Eurosport will Liga-Vertrag kündigen

Eurosport will nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seinen TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga noch in dieser Woche kündigen. Betroffen davon wären die derzeit wegen der Corona-Krise noch unterbrochene und die kommende Saison. Damit könne sich ein Millionen-Rechtsstreit anbahnen und den Vereinen in der für viele aktuell schwierigen Finanzsituation ein größerer finanzieller Verlust drohen. Eurosport wollte den Bericht auf dpa-Anfrage nicht kommentieren.