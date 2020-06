Milanic neuer Sturm-Trainer

Überraschung? Mitnichten. Die Tage von Markus Schopp als Sturm-Trainer sind also gezählt. Der Ex-Teamkicker hat zwar die Europacup-Qualifikation gemeistert, aber fünf Niederlagen in sechs Spielen waren zu viel des Schlechten. Nachdem es dem 39-Jährigen nicht gelang, die Mannschaft mental und physisch wieder nach vorne zu bringen, darf dies nun ein anderer ehemaliger Sturm-Spieler versuchen: Darko Milanic. Der Slowene, 2006/’07 schon Assistent von Trainer Franco Foda, wurde zuletzt in Slowenien mit NK Marburg in fünf Jahren vier Mal Meister und stand seit Jahren auf der Wunschliste.

Ein Ende der Personalrochaden? Ein Rückblick:

Mai 2010 Stockenhuber löst Rinner als Präsident ab.

Mai 2011 Sportdirektor Kreuzer verlässt Sturm. Palme erhält eine mündliche Zusage für, aber nicht den Job. Den macht in einer Doppelfunktion Coach Foda.

Jänner 2012Jauk löst Stockenhuber als Präsident ab.

April 2012 Gludovatz tritt bei Sturm sein Amt als Sport-Geschäftsführer an. Erste Amtshandlung: Foda wird nach einer 1:4-Cupschlappe gegen Hartberg beurlaubt. Houben wird Wirtschaft-Geschäftsführer. Trainer bis zum Saisonende: Kristl.

Mai 2012 Peter Hyballa wird als Coach für die darauffolgende Saison präsentiert, zwei Wochen später wird Tumani Co-Trainer von Sturm.

Juli 2012 Gludovatz ist weg.

September 2012 Houben wird ebenso beurlaubt.

Herbst 2012 Gerhard Goldbrich wird Generalmanager, ihm unterstellt werden als Geschäftsführer Hyballas Co-Trainer Tumani und Tscherk.

März 2013 Tumani muss den Verein verlassen.

April 2013 Hyballa wird beurlaubt, Amateur-Trainer Markus Schopp übernimmt.

Juni 2013 Milanic erhält einen Dreijahresvertrag.

Ob er und seine Kollegen im Vorstand länger bleiben? Falls nicht, und irgendjemand einen stürmischen Job als Übergangslösung suchen sollte: Anmeldungen bitte unter SK Puntigamer Sturm Graz, 8042 Graz, Sternäckerweg 118.

Die Karriere des Darko Milanic