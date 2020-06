Milan-Barça: In Gedanken bei Eric Abidal

Die spanische Sporttageszeitung Marca spekulierte, dass Abidal am Dienstag operiert werden soll. Am Wochenende hatte sie vermeldet, dass der Eingriff am Montag stattfinden sollte. Doch der Franzose, der gesundheitlich wohlauf ist, trainierte am Montag noch mit der Mannschaft, machte aber die Reise nach Mailand nicht mit. Der Verein hüllt sich in Schweigen, will eine offizielle Stellungnahme erst nach der Operation abgeben.

Die Anteilnahme und der Respekt für Abidal geht quer durch den Verein: Am Sonntag schaute sich der Franzose die Handball-Partie zwischen Barcelona und Montpellier an.

Handball-Coach Xavi Pascual meinte in der Pressekonferenz: "Bevor ich etwas über Taktik oder Technik sage, möchte ich betonen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Eric Abidal in der Halle war." Pascual hatte letztes Jahr ebenfalls eine schwere Operation über sich ergehen lassen müssen und war für Monate ausgefallen.