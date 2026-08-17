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Fußball

Erste Trainer-Station im Profibereich: Neuer Job für ORF-Experten

Michael Liendl übernimmt als Trainer bei Kapfenberg. Die Steirer sind in dieser Saison nach drei Spielen noch ohne Punkt.
17.08.2026, 21:37

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Michael Liendl übernimmt bei Zweitligist Kapfenberger SV den Posten als neuer Cheftrainer. 

Bei den nach drei Runden noch punktlosen Steirern ersetzt der Ex-Profi Vladimir Petrovic, der sich wieder vollständig der Leitung des Nachwuchsbereiches widmet. Liendl spielte selbst von 2004 bis 2009 für die „Falken“, seit Juli betreute er die Amateurmannschaft der Kapfenberger. Seit einiger Zeit trat er auch als ORF-Experte in Erscheinung.

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ORF
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