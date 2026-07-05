Mexiko gegen England live: So steht es im WM-Achtelfinale

Mexiko will seine WM-Festung Aztekenstadion wahren. Noch nie verlor „El Tri“ in dem Finalstadion der Weltmeisterschaften von 1970 und 1986 ein WM-Spiel. Vier Siege in vier Partien ohne Gegentor beim aktuellen XXL-Turnier haben das Selbstvertrauen der Mexikaner noch mal mächtig gestärkt.

Der knappe Erfolg über die DR Kongo schärfte bei England die Sinne. Auf Kapitän Kane ist Verlass, wie er mit seinem Doppelpack gegen die Afrikaner zeigte. Will man ins Viertelfinale einziehen, wird es allerdings eine Leistungssteigerung gegen Mexiko (2 Uhr/live ORF) brauchen.

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