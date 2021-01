Özil soll für Fenerbahce spielen und Erdogans Nachbar werden

19 Titel

Fenerbahce gilt mit den meisten Fans als größter Verein der Türkei, ist mit 19 Titeln einer der erfolgreichsten Klub des Landes und ursprünglich auch der Lieblingsklub von Präsident Erdogan, der mit Basaksehir allerdings auch an der Gründung eines anderen Vereins in Istanbul beteiligt war. Rekordmeister in der Türkei ist Galatasaray mit 22 Meisterschaften.

Özil und Fenerbahce reagierten zunächst nicht auf den Bericht. Am Dienstagabend erst hatte Özil auf Twitter ein Foto von sich in Istanbul gepostet und darunter „Diese Stadt...“ geschrieben.

Das britische Online-Magazin football.london hatte hingegen am Dienstag berichtet, der einstige Mittelfeldstar der Gunners befinde sich in Verhandlungen mit dem MLS-Verein DC United über einen möglichen Wechsel in die USA. Gerüchte um einen Wechsel zu DC hatte es schon in der Vergangenheit gegeben.