Messi statt Affengruber: Max Wöbers steiler Aufstieg

Affengruber, Wurm und Lachmayer – so hießen die Gegner von Max Wöber am 17. März 2017. Messi, Suárez, Piqué – so heißen die Gegner von Max Wöber am 30. Jänner 2019. In nur 684 Tagen hat sich die Fußball-Welt für Max Wöber auf den Kopf gestellt. Vor nicht ganz zwei Jahren spielte der knapp 1,89 Meter große Linksfuß noch in der Ostliga. Jetzt sind Spaniens Fußball-Tempel die Spielwiesen für den Innenverteidiger, der am Montag 21 Jahre alt wird.

Am 17. März 2017 hatte Max Wöber auf dem Trainingsplatz im Allianz-Stadion ein kleines Erfolgserlebnis. Er köpfelte nach einem Freistoß ein Tor gegen Amstetten. Die Freude des damals knapp 19-Jährigen war aber nicht groß, weil Amstetten kurz nach seinem Treffer noch das 3:2 machte. Es war der letzte Auftritt von Wöber bei den Amateuren von Rapid, der letzte in der Regionalliga Ost.