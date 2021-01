Berichte über "kolossales" Messi-Gehalt: Barca will Zeitung klagen

Nach der Veröffentlichung finanzieller Details des Vertrags mit Superstar Lionel Messi in einem Medienbericht hat der FC Barcelona rechtliche Schritte gegen die Zeitung angekündigt. El Mundo titelte am Sonntag: "Der kolossale Vertrag des Lionel Messi, der Barcelona ruiniert."

In dem als exklusiv etikettierten Bericht nannte das spanische Blatt einige Zahlen aus dem Kontrakt, der seit dem 1. Juli 2017 und bis zum 30. Juni dieses Jahres gültig ist. Dabei veröffentlichte El Mundo, was Messi in den vier Spielzeiten bei den Katalanen am Ende angeblich verdient haben soll.