Messi, "das achte Weltwunder"

Inaki Bea erinnert sich noch mit Schrecken an sein Duell mit dem FC Barcelona. Es war 2009, die erste Saison unter Coach Pep Guardiola, und Inaki Bea, heute Abwehrchef von Innsbruck, trug noch das Trikot von Real Valladolid.



"Nach dreizehn Minuten hab’ ich das erste Mal den Ball berührt", schmunzelt der Baske, der es erst nach der Pause mit Lionel Messi zu tun bekam. Einem Lionel Messi, der in dieser Partie "nicht so viel Gas gegeben hat", erzählt Inaki, "aber ich bin trotzdem nur hinterhergelaufen."



Nach dem Spiel, das Barcelona 1:0 gewann, "wollte jeder Messis Trikot haben." Inaki ging bei dieser Trophäenjagd zwar leer aus, auf seinem Handy hat er allerdings einige Fotos, die ihn zusammen mit Messi zeigen. "Ich habe es genossen, gegen ihn zu spielen", sagt er, "was mir am meisten an ihm gefällt: Er ist bescheiden und will nicht im Mittelpunkt stehen."