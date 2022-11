Menschenrechte für alle? FIFA lehnt Botschaft auf dänischen WM-Shirts ab

Christian Eriksen und der Rest der dänischen Nationalelf dürfen bei der Fußball-WM in Katar nicht die Botschaft "Human Rights for All" (Menschenrechte für alle) auf ihren Trainingsshirts tragen. Die FIFA lehnte einen entsprechenden Wunsch der Nordeuropäer ab, wie der dänische Fußballverband DBU der Nachrichtenagentur Ritzau mitteilte. Dänemark zählt zu den Ländern, die sich besonders kritisch über die WM-Vergabe an Katar und die dortige Menschenrechtslage geäußert haben.

Das Tragen von politischen Botschaften wird im rechtlichen Handbuch des Fußball-Weltverbandes FIFA untersagt.