Meisterschaft im Mädchen-Fußball

Cristiano Ronaldo wird alt. So das beinharte Urteil von Miriam Grgic. Da kann der 27-jährige Portugiese in der EM-Gruppenphase gegen die Niederlande Tore schießen wie er will, die elfjährige Nachwuchs-Fußballerin bleibt dabei: "Früher war er gut, aber jetzt kennt jeder seine Tricks schon." Auch Teamkollegin Robine Schunerits stimmt zu: "Das ist nichts Neues mehr."



Gut, dass Ronaldo gerade in Polen und der Ukraine weilt und nicht in Lutzmannsburg. Sonst liefe der selbstbewusste End-Zwanziger glatt Gefahr, sich dem Urteil der Wiener Nachwuchskickerinnen stellen zu müssen. Die sind nämlich gerade im Südburgenland einquartiert, wo zum vierten Mal der Bundesmeister der UNIQA Mädchenfußball-Liga (5. bis 8. Schulstufe) ermittelt wird.

"Ich hoffe, wir gewinnen. Das ist mir urwichtig, weil ich zum letzten Mal dabei bin", sagt Robine Schunerits, die 14-jährige Kapitänin des Wiener Teams aus der Polgarstraße. Die Titelverteidigerinnen haben es wieder ins Finale geschafft, wo am Donnerstag (10 Uhr) nicht nur der steirische Meister Weiz wartet, sondern auch ein berühmter Zaungast: Bayern-Star David Alaba hat seinen Besuch angekündigt.