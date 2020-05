Meister Sturm weiter in der Krise

Sturm hat die Meisterprüfung bislang schlecht bewältigt. In einer ohnehin schwachen Bundesliga-Saison mit wenigen Lichtblicken, wie etwa dem Sieg gegen Salzburg, war das Gebotene beim 2:3 in Hütteldorf gegen Rapid zumindest über 60 Minuten der negative Höhepunkt.



Ausfälle: Bei den Grazern fehlte nicht nur Abwehrchef Dudic (gesperrt), sondern vor allem die defensive Mittelfeldachse Säumel (verletzt)/Weber (gesperrt). Auch die Ersatzmänner Foda und Koch waren verletzt.



Aufstellung: Die neuen "Aushilfs-Sechser" Standfest und Kainz agierten bemüht, aber überfordert. In einem Spiel, in dem die Grazer lange keinen Angriff zustande gebracht haben, hätte Muratovic im Zentrum Akzente sorgen können. Der von Trainer Foda ungeliebte Bosnier wäre zumindest nach der schlimmen ersten Hälfte willkommen gewesen.



Formkrisen: Verteidiger Burgstaller ist nicht nur zu langsam, sondern leistet sich immer mehr Fehler. Und Popchadze war auf der linken Seite bei Rapids Sturm-Läufen nur Zuschauer mit kostenlosem Eintritt.



Torhüterproblem: Nach der Meniskusverletzung von Gratzei muss Cavlina spielen, auch wenn er Schmerzen hat.