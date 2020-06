(M)eine EM als Kommentator

Was im Prinzip nach einer fantastischen Idee klingt, hat in der Praxis mit einigen kleinen Problemen zu kämpfen. Unterschiedlichste Internetanbindungen und minimale Zeitunterschiede bei den Signalen der einzelnen TV-Stationen verursachen eine oft nervige Asynchronität, welche sich zwar durch die Verzögerung des Audio-Streams per Mausklick verhindern lassen soll, zumindest in unserem Test aber nur schleppend funktionierte.

Ein weiterer Lösungsansatz wäre, das Spiel per digitalem Videorekorder aufzunehmen und entsprechend verzögert abzuspielen: Aber wer kann und will schon soviel für den Alternativ-Ton tun?

Schmerzlich vermissen werden viele Zuhörer auch die Stadionatmosphäre, wenngleich hier mit dem "Einschmuggeln von Stadiongrundrauschen" Abhilfe geschaffen werden soll - wirkliches "Feeling" kommt dadurch aber keines auf.

Nichts desto trotz, die Plattform erfreut sich wachsender Beliebtheit und da es offensichtlich Bedarf an Abwechslung zum bisherigen TV-Kommentatoren-Angebot gibt, werden auch weiterhin die Mikros glühen. Vielleicht keine Alternative für "Jedermann" aber allemal einen EURO-Versuch wert.