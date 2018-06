Steuerbetrug: Ronaldo akzeptierte Geld- und Haftstrafe

In dem Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerbetrug hat Fußball-Star Cristiano Ronaldo offenbar eine Übereinkunft mit den spanischen Behörden erreicht. Wie unter anderem die Zeitung "El Mundo" am Freitag vermeldete, erklärte sich der Profi von Real Madrid bereit, 18,8 Millionen Euro Strafe zu bezahlen, und akzeptierte zudem eine Haftstrafe von zwei Jahren.

Das zuständige Gericht bestätigte das am Freitagnachmittag. Die Vorvereinbarung sehe auch zwei Jahre Gefängnis vor, hieß es weiter. Diese werde der Fußball-Superstar aber nicht absitzen müssen, weil in Spanien Haftstrafen bis zwei Jahren für ein Erstvergehen zur Bewährung ausgesetzt werden.

Es ist aber auch möglich, dass diese in eine zusätzliche Geldstrafe umgewandelt wird. So hatte etwa der 2016 wegen Steuerhinterziehung zu zwei Millionen Euro verurteilte Barcelona-Torjäger Lionel Messi aus Argentinien für seine 21-monatige Haftstrafe noch zusätzlich 252.000 Euro bezahlt, also 400 Euro pro Gefängnistag. Im Fall von Ronaldo wären das also knapp 300.000 Euro.

Einnahmen aus Bildrechten

Bei den Vorwürfen gegen Ronaldo geht es hauptsächlich um Einnahmen aus Bildrechten, die der Portugiese zwischen 2011 und 2014 über Briefkastenfirmen am Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Für insgesamt vier Verstöße gegen das Steuerrecht soll Ronaldo jeweils eine Strafe von sechs Monaten Haft bekommen. Wie " El Mundo" weiter schreibt, will der fünfmalige Weltfußballer noch versuchen, diese Haftstrafe durch eine zusätzliche Zahlung ganz aufzuheben.

Ende Juli 2017 nahm Ronaldo im Gericht von Pozuelo de Alarcon bei Madrid erstmals zu den Vorwürfen Stellung. Er erklärte damals, dass er "niemals etwas verborgen und auch niemals die Absicht gehabt" habe, Steuern zu hinterziehen.