Verlässt Kylian Mbappé Paris Saint-Germain bereits 2024?

Im vergangenen Sommer sorgte Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé für große Aufregung. Seinen sicher geglaubten Wechsel zu Real Madrid schlug der 23-Jährige im letzten Moment aus, um wenig später bei PSG zu verlängern. Im Mai wurde sein Vertrag beim französischen Spitzenklub bis 2025 verlängert. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtete am Montag unter Berufung auf eine Quelle im Club, Mbappé sei tatsächlich nur bis 2024 fest an PSG gebunden.

Für die folgende Saison bis 2025 gebe es eine Option, die nicht ohne Mbappés Einwilligung wahrgenommen werden könne. Eine neuerliche Wechsel-Posse rund um den französischen Starstürmer könnte somit früher als bisher gedacht stattfinden.

Kylian Mbappé wechselte 2018 um 180 Mio. € vom AS Monaco nach Paris. In 224 Partien für den französischen Hauptstadtklub konnte Mbappé unglaubliche 180 Tore erzielen. Lediglich in der Champions League lief es für die mit Stars bespickte Mannschaft in den vergangenen Jahren nicht nach Wunsch.