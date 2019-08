Max Ullmann zwischen verbilligten Möbeln und enttäuschten Fans

Rapid gegen den LASK ist das neue Duell der Emotionen. Nur noch vergleichbar mit dem Wiener Derby und dem (bewusst inszenierten) „Klassenkampf“ Rapid – Salzburg.

Vor dem Besuch der Linzer in Hütteldorf am Samstag (17 Uhr) gab es besonders viel Gründe für Gefühlswallungen. Angefangen von LASK-Präsident Grubers Giftpfeilen Richtung Grün-Weiß, über die direkten Wechsel von Max Ullmann sowie Marvin Potzmann, bis zum trocken abgelehnten Linzer Wunsch einer Spielverschiebung in Hinblick auf die Champions-League-Chance des Vizemeisters.