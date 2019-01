Maurides Junior: Ein Brasilianer aus Sofia für Rapid?

Am Mittwoch fliegt Rapid ins Trainingslager. Davor soll der neue Stürmer präsentiert werden, um in Belek an der Integration und den Laufwegen arbeiten zu können.

Didi Kühbauer setzt bei der Entscheidungsfindung auf Qualität vor Tempo – immerhin geht es um den teuersten Transfer seiner Trainerkarriere. Sportdirektor Fredy Bickel wird nur dann unterschreiben, wenn das Trainerteam voll überzeugt ist und auch der Preis als akzeptabel erachtet wird.

Nicht günstig, aber perfekt in das gesuchte Profil passend wirkt der Goalgetter von ZSKA Sofia: Maurides Junior steht laut KURIER-Recherchen auf der Kandidatenliste. Von Rapid gibt’s zum 24-Jährigen keinen Kommentar.