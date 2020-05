Mattersburgs Schiedsrichter-Problem

Für Trainer Franz Lederer sind die Schuldeingeständnisse nur ein schwacher Trost. Seine Spieler hatten eine anständige Leistung abgeliefert, die besseren Chancen vorgefunden, mussten aber mit leeren Händen die Heimreise antreten. Das ist nicht gut für die Psyche.



Denn schon am Wochenende steht die nächste Schnittpartie gegen einen Gegner im Abstiegskampf an. In Wr. Neustadt wird es nicht leicht zu gewinnen, hat die Mannschaft von Peter Stöger gegen Ried doch ein Unentschieden geschafft.



Mattersburgs Trainer Lederer interessiert sich momentan aber dafür, wie man mit den Schiedsrichter umgehen soll. "Der Schiedsrichter hat das Seinige zu dieser Niederlage beigetragen. Wir sind freigegeben zum Abschuss", hatte er in der ersten Emotion gesagt. Er wolle mit Martin Pucher besprechen, wie man künftig mit den Unparteiischen verfahre. Jene, die seit mehr als zwei Jahren keinen Elfer mehr für die Mattersburger verhängt haben. "Die Summe der Nichtigkeiten, die immer gegen uns gepfiffen wird - das macht ja keinen Spaß."