Mattersburg nach drittem Heimsieg 3.

Mario Reiter wurde von Ried-Trainer Fuchsbichler in der Innenverteidigung aufgeboten, weil Riegler verletzt ist. Der 25-Jährige ist aber im defensiven Mittelfeld besser aufgehoben. So verpasste er eine Flanke von Farkas, weshalb Potzmann schon früh die Mattersburger Führung erzielte (17.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Tormann Borenitsch den Ball nach vorne zu Bürger. Der tanzte einen Rieder – natürlich Reiter – aus und schoss trocken ins kurze Eck zum 2:0.



Aber es waren nicht die Patzer des Rieders Reiter, weshalb Mattersburg in Führung lag. Die Burgenländer zeigten sich überhaupt nicht davon beeindruckt, dass Ried die beiden ersten Auswärtsspiele dieser Saison gewonnen hatte. Mattersburg spielte einfach souverän. Die einzige Rieder Möglichkeit vor der Pause resultierte aus einem Freistoß von Carril: Borenitsch wehrte nach vorne ab, Reifeltshammer traf nur die Stange (33.).



Nach der Pause gab es nur ein kurzes Aufflackern der Rieder Angriffsbemühungen, danach hatte Mattersburg wieder alles im Griff. Lediglich ein Freistoßtor von Hadzic (92.) gefährdete a) den dritten Heimsieg der Saison, b) das Vorrücken auf Tabellenrang drei und c) die Freude über das 300. Bundesligaspiel von Michael Mörz.