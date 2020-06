Matchwinner Xabi Alonso

Noch nicht viele spanische Fußballer haben es geschafft, 100 oder mehr Spiele für ihr Land zu absolvieren. Xabi Alonso ist nach Rekord-Teamspieler Iker Casillas (135 Länderspiele), Torhüter-Legende Andoni Zubizarreta (126), Mittelfeld-Motor Xavi (113) und Torjäger Raúl (102) der fünfte Spanier, der es auf eine dreistellige Anzahl an Länderspielen gebracht hat.

Und der 30-Jährige machte sich zum Hunderter zwei besondere Geschenke. Xabi Alonso brachte mit einem herrlichen Kopfballtreffer den Titelverteidiger gegen Angstgegner Frankreich in Führung, legte mit seinem 14. Treffer im Nationalteamdress den Grundstein zum Aufstieg ins Semifinale und machte mit dem Elfer in der Nachspielzeit alles klar. "Die zwei Tore in meinem Jubiläumsspiel machen mich natürlich glücklich. Aber noch wichtiger ist, dass wir weitergekommen sind", meinte der Matchwinner.

Seit seinem Teamdebüt 2003 ist der Mittelfeldspieler eine fixe Größe. Die EM 2012 ist nach der EM 2004, der WM 2006, der EM 2008 und der WM 2010 sein bereits fünftes Turnier. Er war also beim EM-Titel vor vier Jahren in Österreich und der Schweiz und beim WM-Titel vor zwei Jahren in Südafrika mittendrin statt nur dabei.