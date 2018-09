Martin Stranzl: „Neben Moskau ist Wien ein Kindergarten“

Martin Stranzl ist ein schweigsamer Mann. Österreichs erfolgreichster Spieler im Dress von Spartak Moskau weiß nach seinen strengen Maßstäben nicht mehr genug über den heutigen Gegner von Rapid in der Europa League (18.55 Uhr), er will am liebsten gar nichts erzählen.

Dabei hat der Ex-Teamverteidiger so viel zu sagen über Russlands erfolgreichsten und beliebtesten Verein – wie sich im dann doch vereinbarten KURIER-Gespräch schnell zeigt. Dass der Burgenländer in seinen fünf Jahren bei Spartak (2006 bis Anfang 2011) auch Russisch gelernt hat, erwähnt er gar nicht. Selbstlob ist dem 58-fachen Teamspieler fremd.

„Stranzl ist mir als vorbildlicher Spieler in Erinnerung. Ich habe nie wieder einen so professionellen Fußballer mit so einem Herz erlebt. Ein echter Krieger“, sagt Toni Beretzki. Der aktuelle Athletiktrainer der Hütteldorfer wurde 2006 durch Sergei Schawlo von Red Bull abgeworben und war dreieinhalb Jahre lang für Spartak tätig.