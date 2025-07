Eigentlich gab es für Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger zuletzt zumindest sportlich nicht viel zu Feiern. Der 32-Jährige stieg Ende Mai mit Austria Klagenfurt aus der österreichischen Fußball-Bundesliga ab. Zudem lief der Vertrag des Kärntners in der Landeshauptstadt mit 1. Juli aus.

Wie jetzt erst bekannt wurde schrieb Hinteregger in der Nacht von 6. auf 7. Juni nun ein weiteres negatives Kapitel. Wie die Kleine Zeitung berichtet, geriet der Europa-League-Sieger von 2022 am Steuer seines Autos gegen 0:30 Uhr im Bezirk Feldkirchen in eine Routinekontrolle der Polizei.