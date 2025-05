Bundesliga-Krimi live: Wer muss absteigen?

Am Freitag geht es darum, wer in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga Letzter wird und damit in die 2. Liga muss. Die schlechtesten Karten für den Klassenerhalt hat wohl Austria Klagenfurt als Tabellenletzter. Für die Kärntner könnte (19.30 Uhr) selbst ein Heimsieg gegen Hartberg zu wenig sein.