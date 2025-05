Einmal noch zittern: Wer im Abstiegskampf schlechte Karten hat

Drei Klubs können noch Meister werden, drei können auch noch absteigen . Oben wie unten herrscht Spannung. Am Freitag geht es darum, wer in die 2. Liga muss. Die schlechtesten Karten für den Klassenerhalt hat wohl Austria Klagenfurt als Tabellenletzter .

Die Situation ist klar: Ein Remis reicht Klagenfurt (16 Punkte) zum Klassenerhalt, wenn Altach (17) beim LASK verliert, denn bei Punktegleichheit werden die Klagenfurter vorgereiht. Mit einem Sieg bleibt die Austria erstklassig, wenn Altach in Linz nicht gewinnt oder der GAK (19) in Tirol verliert. Bei einer Niederlage steht der Abstieg nach vierjähriger Oberhaus-Zugehörigkeit und dreimaliger Teilnahme an der Meistergruppe fest.

Das verhindern will Carsten Jancker, der bei Klagenfurt Langzeittrainer Peter Pacult ablöste, in drei Partien aber noch keinen Sieg feiern konnte. Die Kärntner klammern sich an den letzten Strohhalm und daran, dass die Leistung zuletzt beim 0:0 in Altach gut war. Im Ländle war man dem Sieg deutlich näher als die Gastgeber gewesen. „Wir stehen noch immer mit dem Rücken zur Wand, aber es sind weiter drei Klubs in der Verlosung, der Druck ist für alle hoch“, versucht Jancker Lockerheit zu versprühen.