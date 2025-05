In der Wüste könnte Österreichs Kapitän wieder mit seinem Ex-Real-Kollegen Karim Benzema zusammen spielen.

Medien: Klub aus Saudi-Arabien will ÖFB-Star Alaba

In zwei Wochen startet Österreichs Nationalteam der Männer in Wien gegen Rumänien in die WM-Qualifikation. Ob David Alaba dabei sein wird, ist noch offen. Österreichs Kapitän ist derzeit nach einer Meniskusverletzung auf dem Weg zurück.

Über die Zukunft des demnächst 33-Jährigen wird seit geraumer Zeit immer wieder spekuliert. Ein Jahr steht Alaba noch bei Real Madrid unter Vertrag. Kolportiertes Gehalt: 20 Millionen Euro im Jahr. Aufgrund der anhaltenden körperlichen Probleme soll Real den Innenverteidiger von der Gehaltsliste bekommen wollen.

Ob er das auch will? KURIER-Informationen zufolge hat Alaba das Ziel, nach seiner langwierigen Knieverletzung inklusive Kreuzbandriss und Knorpelschaden wieder ganz der "Alte" zu werden, um dann wieder voll angreifen zu können.

Nun macht allerdings eine Meldung die Runde, wonach ein Klub aus Saudi-Arabien Österreichs Topstar in die Wüste locken will. Mit einem Gehalt wie bei Real Madrid soll Alaba demnach bei Al-Ittihad aus Jeddah unterschreiben und dort wieder mit Karim Benzema zusammenspielen. Die beiden wurden in ihrer gemeinsamen Zeit bei Real Freunde.

Schon im Winter soll Al-Ittihad großes Interesse am 32-Jährigen gezeigt haben – laut der spanischen Zeitung AS hält der saudische Klub weiterhin an seinem Werben fest. Dazu kommt, dass Real vor wenigen Tagen einen Innenverteidiger verpflichtet hat, der auf Alabas Position als linker Innenverteidiger spielen soll. Der 20-jährige Dean Huijsen kommt vom AFC Bournemouth aus der Premier League, ist 1,97 Meter groß und halb Spanier und halb Niederländer und gilt als internationales Top-Talent in der Abwehr. Auch, weil er beidfüßig ist und dadurch auch halblinks in der Abwehr spielen kann.