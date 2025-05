Offiziell: Real Madrid verabschiedet Starcoach Ancelotti

Nun ist es offiziell: Real Madrid und Carlo Ancelotti gehen getrennte Wege . Am Freitag verabschiedete der spanische Rekordmeister seinen Trainer offiziell. "Unser Verein möchte einer der großen Legenden von Real Madrid und des Weltfußballs seine Dankbarkeit und Zuneigung zum Ausdruck bringen", heißt es in einem Statement.

"Carlo Ancelotti hat unsere Mannschaft durch eine der erfolgreichsten Perioden in den 123 Jahren unseres Bestehens geführt und ist der Trainer mit den meisten Titeln in unserer Geschichte." Tatsächlich hat der Italiener mit dem Klub drei Mal die Champions League gewonnen, dazu drei Mal die Klub-WM, drei Mal den UEFA-Supercup, zwei Mal die spanische Meisterschaft, zwei Mal den spanischen Cup und ebenso zwei Mal den spanischen Supercup. Macht in Summe 15 Titel in den sechs Spielzeiten, in denen Ancelotti Real trainiert hat.