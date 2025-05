Am Freitagabend (20.45 Uhr/ live DAZN) können die Süditaliener mit einem Heimsieg gegen Cagliari den Titel fixieren . Gleichzeitig tritt Inter auswärts bei Como an und darf sich keinen Ausrutscher erlauben .

Titelkampf: Kommt es zum Entscheidungsspiel?

Besonders spannend: Es könnte zu einem seltenen Szenario kommen. Verliert Napoli und spielt Inter unentschieden, wären beide Teams punktgleich mit je 79 Zählern. Anders als in vielen anderen Ligen entscheidet in diesem Fall weder die Tordifferenz noch das direkte Duell. In Italien wurde 2022 der Modus wieder geändert: Bei Punktgleichheit an der Spitze kommt es zu einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft. Der Sieger dieser Partie darf in der kommenden Saison den Scudetto als Zeichen des Meisters auf dem Trikot tragen.

Aufgrund der engen Terminlage – Inter spielt nächste Woche Samstag das Champions-League-Finale – wurden die abschließenden Ligaspiele der Titelanwärter auf Freitag vorverlegt. Ein mögliches Entscheidungsspiel um den Titel wäre für Montag angesetzt.