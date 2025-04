Arnautovic auf den Spuren von Messi: "Marko ist eine Erfolgsgarantie"

Marko Arnautovic hat am Samstag beim 3:1-Heimsieg von Inter Mailand in der Serie A über Cagliari eine Hauptrolle gespielt. Der ÖFB-Internationale erzielte in der 13. Minute mit einem wuchtigen Schuss mit links unter die Latte das 1:0 für die „Nerazzurri“ und bereitete in der 26. Minute das 2:0 von Lautaro Martinez mit einem sehenswerten Pass vor. Die Gazzetta dello Sport feierte ihn als „Matchwinner“ und geizte nicht mit Lob.