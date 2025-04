Titelkampf: Bayern und Leverkusen stolpern im Gleichschritt

Für die Münchner, die Thomas Müller als Kapitän anführte, trafen Raphael Guerreiro (65.) und der ebenfalls eingewechselte Serge Gnabry (69.). Konrad Laimer spielte rechts in der Viererkette durch. Dortmund war durch Maximilian Beier (48.) zunächst in Führung gegangen, den Ausgleich erzielte Waldemar Anton (75.). Dem Team von Trainer Niko Kovac fehlte weiterhin der am Knie verletzte Marcel Sabitzer. In der Tabelle steckt der BVB weiter im Mittelfeld fest und ist Achter. Damit wird die erneute Qualifikation für die Champions League immer unwahrscheinlicher.

Leverkusen zeigte gegen gegen den Liga-13. aus Berlin eine seiner schwächeren Leistungen in dieser Saison. Die Hausherren dominierten zwar über weite Strecken, kamen gegen eine disziplinierte Union-Abwehr aber kaum zu Torchancen. Für den 1. FC Union vergab Benedict Hollerbach in der 73. Minute alleine vor Bayer-Torhüter Lukas Hradecky die große Möglichkeit auf die Führung. Emotionaler Höhepunkt für die Fans in der BayArena war in der 57. Minute die Einwechslung von Florian Wirtz. Der deutsche Teamspieler gab rund fünf Wochen, nachdem er sich eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hatte, seine Comeback-Vorstellung. Dafür gab es stehende Ovationen. Ex-Rapidler Leopold Querfeld spielte aufseiten Unions durch, für Christopher Trimmel war in der 78. Minute Schluss.